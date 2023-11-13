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next WAR

2 подписчика

Стратосферный комплекс поиска целей для армии России

Стратосферный комплекс поиска целей для армии России

Как-то понемногу наши СМИ начали обсуждать одну тему, которая не оставила равнодушным. Обсуждают, и надо сказать, довольно безапелляционно вот какую тему: армия России получит новейший высотный разведывательно-ударный авиационный комплекс.

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