Что такое порок чревоугодия по учению святых отцов

«ТК» продолжает публиковать отрывки из книги «Маргаритъ» по просьбе Николая Сальникова, старосты прихода кировградского храма во имя Владимирской иконы Божией Матери.
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