Россиянам рассказали, почему не всем подойдет интервальное голодание

Популярная диета противопоказана в определенных случаях Интервальное голодание – популярный вид питания, когда человек чередует приёмы пищи с периодами отказа от любой еды, кроме воды, кофе и чая без сахара.
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