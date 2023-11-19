Директор ВОЗ заявил, что больница "Аш-Шифа" больше не может работать

REUTERS/Ahmed El Mokhallalati Больница "Аш-Шифа" в секторе Газа больше не может функционировать. Такой вывод сделала оценочная комиссия Всемирной организации здравоохранения, которая прибыла проверить работоспособность учреждения.
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