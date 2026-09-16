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Тульские новости

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«Арсенал» сыграет с «Енисеем» в Красноярске под руководством Шмарова

«Арсенал» сыграет с «Енисеем» в Красноярске под руководством Шмарова

Сегодня «Арсенал» сыграет в Красноярске против «Енисея», новым главным тренером тульской команды назначен Дмитрий Аленичев, но руководить игрой будет исполняющий обязанности Александр Шмаров.

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