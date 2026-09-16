«Арсенал» сыграет с «Енисеем» в Красноярске под руководством Шмарова

Сегодня «Арсенал» сыграет в Красноярске против «Енисея», новым главным тренером тульской команды назначен Дмитрий Аленичев, но руководить игрой будет исполняющий обязанности Александр Шмаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Туляк использовал...
- В Тульской област...
- Аварийный дом в А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым