Страдающее Средневековье: 5 книг, которые помогут в изучении истории

Особенности русского Средневековья, увлекательный нон-фикшн о Восточной Европе, интриги английского двора и масштабное исследование походов крестоносцев — «Сноб» и книжный сервис Литрес выбрали пять увлекательных книг для тех, кто хочет погрузиться в изучение мировой истории.