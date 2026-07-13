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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Путин сделал серьезные заявления о топливе и ответных ударах по врагу

Путин сделал серьезные заявления о топливе и ответных ударах по врагу

Президент России анонсировал создание защищенной системы снабжения для Крыма На выставке в рамках форума Народного фронта "Все для Победы!" президент Владимир Путин обозначил ключевые позиции по ряду актуальных вопросов.

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