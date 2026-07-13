Путин сделал серьезные заявления о топливе и ответных ударах по врагу

Президент России анонсировал создание защищенной системы снабжения для Крыма На выставке в рамках форума Народного фронта "Все для Победы!" президент Владимир Путин обозначил ключевые позиции по ряду актуальных вопросов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии