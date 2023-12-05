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Аграрии готовятся удобрить следующий год

Аграрии готовятся удобрить следующий год

В Перми прошла XV ежегодная конференция «Минеральные удобрения», участники которой обсудили состояние и развитие российского рынка минеральных удобрений, работу над производственными проектами и переориентацию на новые направления.

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