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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейсон Кидд о Дончиче: «Нечто столь же редкое, как Пикассо»

Главный тренер «Мэверикс» отметил словенца после матча с «Хит» (114:108), в котором тот оформил пятый подряд трипл-дабл с 30 и более набранными очками.

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