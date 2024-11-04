Некоторые шипят, что современная Россия — это Византия. Что на самом деле мы унаследовали от обеих частей Римской империи

Интервью с историком, популяризатором науки и автором проекта «Бои за Историю» Ильей АгафоновымВы когда-нибудь задумывались, откуда у нас в России имена Алексей, Анастасия, Василиса или Александр? Почему глава государства у нас президент, а не государь, а школы и садики с поликлиниками — муниципальные, а не просто «местные»? Все это пришло нам из античного мира.