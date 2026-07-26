Трамп готов к ретираде: Избиваемые в Персидском заливе США ищут спасения в Израиле

Победа над Украиной станет ближе. Киеву больше не дадут ракет для «Пэтриотов». Униженной Америке они теперь нужнее воздуха Сергей Ищенко Фото: Zuma/TASS Новость от респектабельного американского издания Wall Street Journal звучит сенсационно.