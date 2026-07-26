БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Трамп готов к ретираде: Избиваемые в Персидском заливе США ищут спасения в Израиле

Трамп готов к ретираде: Избиваемые в Персидском заливе США ищут спасения в Израиле

Победа над Украиной станет ближе. Киеву больше не дадут ракет для «Пэтриотов». Униженной Америке они теперь нужнее воздуха Сергей Ищенко Фото: Zuma/TASS Новость от респектабельного американского издания Wall Street Journal звучит сенсационно.

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