«Бутылочная мафия»: как в СССР пункты приема стеклотары приносили теневую прибыль

В СССР было немало «элитных» профессий, доступных лишь избранным. Устроиться официантом в популярный ресторан, продавцом в валютный магазин «Березка» или водителем на международных рейсах можно было только по большому блату.
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