Мэра Красноярска вычеркнули из состава Госсовета: главное за сутки в Сибири

Мэра столицы Красноярского края исключили из состава Госсовета, стратегический ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области, водитель, насмерть сбивший школьника под Новосибирском, предстал перед судом, дети увлеклись приемом сомнительной биодобавки, а трассу Кузбасс – Новосибирск кардинально изменят.
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