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Царьград

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Мария Захарова: отказ в приглашении России на 80-летие Победы — оскорбление

Мария Захарова: отказ в приглашении России на 80-летие Победы — оскорбление

Мария Захарова назвала отказ Германии пригласить Россию и Белоруссию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне оскорблением.

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