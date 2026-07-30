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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» хочет 100 млн рублей за права на Ружичку («Сила спорта»)

По информации «Силы спорта», « Спартак » хочет получить 100 млн рублей за права на нападающего Адама Ружичку .

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