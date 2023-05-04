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Навка о смерти Юдашкина: «Как же это тяжело – отпускать в последний путь доброго друга, талантливого человека и гениального кутюрье»

«Наш дорогой друг, нам будет тебя не хватать. Легкой и светлой дороги, неповторимый маэстро моды. Как же это тяжело.

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