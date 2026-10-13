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С марта 2027 года: в Петербурге и Ленобласти планируют запретить продажу вейпов

С марта 2027 года: в Петербурге и Ленобласти планируют запретить продажу вейпов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября, ФедералПресс. Законодательные собрания Санкт-Петербурга и Ленинградской области разрабатывают совместный план по полному запрету оборота электронных систем доставки никотина (вейпов) на своих территориях.

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