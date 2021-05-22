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День календаря 23 мая: Всемирный день черепахи, День Земли, именины у Василия и Кирилла

День календаря 23 мая: Всемирный день черепахи, День Земли, именины у Василия и Кирилла

Праздники 23 мая Всемирный день черепахи День работников Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Пятидесятница у западных христиан, День Святого Духа Пятидесятница в Армении Пятидесятница у лютеран Вешнее Макошье (День Земли) у славян День труда на Ямайке Симон Посев в народном календаре События 23 мая в 1592-м в Венеции инквизицией арестован Джордано Бруно, обвиненный в ереси в 1930-м первым орденом Ленина награждена газета "Комсомольская правда" в 1949-м — День образования Федеративной Республики Германия в 2003-м Москва официально вступила в борьбу за право проведения Олимпийских игр 2012 года Именины 23 мая Василий, Кирилл, Таисия.

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