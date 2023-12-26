Туляков могут штрафовать за громкий шум в новогоднюю ночь

В Туле могут ввести штрафы для жителей, нарушающих тишину в новогоднюю ночь. Руководитель батальона патрульно-постовой службы областного центра сообщил, что полицейские будут реагировать на звонки в полицию после 23:00, связанные с жалобами на громкую музыку и шум, так же, как и в обычные дни.