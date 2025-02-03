Какое у вас животное-покровитель согласно зороастрийской астрологии Алёна ЮрьеваВ зороастризме существует 32 тотемных животных, каждое из которых связано с уникальными чертами характера и судьбой человека.
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