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Какое у вас животное-покровитель согласно зороастрийской астрологии

Какое у вас животное-покровитель согласно зороастрийской астрологии

Какое у вас животное-покровитель согласно зороастрийской астрологии Алёна ЮрьеваВ зороастризме существует 32 тотемных животных, каждое из которых связано с уникальными чертами характера и судьбой человека.

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