Представитель Муфтията Республики Дагестан провел лекцию для курсантов-мусульман ВМИ ВУНЦ ВМФ «ВМА»

Речь шла об экстремизме и недопустимости пропаганды превосходства или неполноценности людей по признакам социальной, расовой, национальной или религиозной принадлежности В прошедшие выходные полномочный представитель Муфтията Республики Дагестан в Петербурге и Северо-Западном федеральном округе Темирбулатов Казим Магомедрасулович провел лекцию для курсантов-мусульман ВМИ ВУНЦ ВМФ «ВМА», в которой подробно объяснил, что такое экстремизм и почему недопустимо пропагандировать превосходство или неполноценность людей по признакам социальной, расовой, национальной или религиозной принадлежности.
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