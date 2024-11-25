Представитель Муфтията Республики Дагестан провел лекцию для курсантов-мусульман ВМИ ВУНЦ ВМФ «ВМА»

Речь шла об экстремизме и недопустимости пропаганды превосходства или неполноценности людей по признакам социальной, расовой, национальной или религиозной принадлежности В прошедшие выходные полномочный представитель Муфтията Республики Дагестан в Петербурге и Северо-Западном федеральном округе Темирбулатов Казим Магомедрасулович провел лекцию для курсантов-мусульман ВМИ ВУНЦ ВМФ «ВМА», в которой подробно объяснил, что такое экстремизм и почему недопустимо пропагандировать превосходство или неполноценность людей по признакам социальной, расовой, национальной или религиозной принадлежности.