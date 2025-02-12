Tumblr присоединится к fediverse после завершения миграции WordPress

С 2022 года блогерский сайт Tumblr сообщает о своих планах по интеграции с fediverse - открытой социальной сетью, работающей на основе протокола ActivityPub, который также используют Mastodon, Threads, Flipboard и другие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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