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Несекретные материалы

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Порошенко* грозит арест: Зеленский зачищает политическое поле перед возможными выборами

Порошенко* грозит арест: Зеленский зачищает политическое поле перед возможными выборами

СНБО Украины ввел санкции против экс-президента страны Петра Порошенко*. Сообщается, что в отношении политика уже возбуждено уголовное дело по обвинению в государственной измене, а возле его дома дежурят силовики, которые имеют приказ задержать бизнесмена, как только он появится.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
А чё так схуднул порох?
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