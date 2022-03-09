Содержание секретных документов о нападении на Донбасс: Первые комментарии

Минобороны России подробно объяснило содержание секретных приказов украинского командования о подготовке наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года: ❗️Приказ «Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединённых сил в составе бригады вооруженных сил Украины» был адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины; ❗️В нем подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой «операции объединенных сил» на Донбассе; ❗️Документом утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины; ❗️В МО РФ отметили, что данное соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016-го года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки «натовского стандарта» во Львове; ❗️В соответствии с приказом, заместителю командующего нацгвардии была поставлена задача с 7-го по 28-е февраля 2022 организовать боевое слаживание батальонно-тактической группы нацгвардии в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины.