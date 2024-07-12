Политик Царев: Орбан находится на острие мировой политики

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv с иронией отметил, что избежать "проклятия" украинского лидера Владимира Зеленского, вероятно, смог только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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