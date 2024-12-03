Онколог из ЯНАО прокомментировала возможную замену импортных лекарств на отечественные

Ямальские пациенты с онкологией, как и пациенты в других регионах России, часто задаются вопросом о поставках импортных препаратов для лечения, таких как препараты гозерелина и анастрозола, и замене их на отечественные дженерики (лекарственные средства, идентичные запатентованному препарату — прим.