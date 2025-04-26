В России появились новые модификации беспилотников для видеомониторинга

Благодаря госзаказу «Геоскан» увеличил выручку более чем в три раза за 2024 год На рынке вскоре появятся новые модификации БАС для видеомониторинга от «Геоскана», сообщил ТАСС директор по продажам компании Павел Круглов в кулуарах форума-выставки «Госзаказ».