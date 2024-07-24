Уксус от сорняков: эксперт по садоводству рассказала, работает ли этот метод

Садоводы, которые заботятся об экологии, в борьбе с сорняками химические гербициды не жалуют. Но все-таки хочется хоть как-то облегчить огородные хлопоты, поэтому в ход идут народные средства, например уксус.
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