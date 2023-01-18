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Российского посла вызвали в МИД Канады из-за заявлений Сергей Лаврова

Российского посла вызвали в МИД Канады из-за заявлений Сергей Лаврова

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на совместной пресс-конференции с британским коллегой Джеймсом Клеверли по итогам переговоров в Торонто в среду, 18 января, заявила, что МИД Канады вызвал посла России в Оттаве Олега Степанова из-за высказываний министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что шаги США по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера и направлены на окончательное решение «русского вопроса», – сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию мероприятия канадских телеканалов.

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