МИРОНОВ ТРЕБУЕТ ОТСТАВКИ НАБИУЛЛИНОЙ И СИЛУАНОВА: СУТЬ ПРЕТЕНЗИЙ

Владислав Владислав Много слов написали вы ни о чем.

СК Сергей Ковалев видимо время пришло, ибо кому не очевидно, что ЦБ и МинФин делают всё для торможения экономики РФ? всё остальное их бла-бла-бла - это в пользу слабых на голову.