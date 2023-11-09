Немногие политики готовы спорить и доказывать свою правоту в диалоге с главой Банка России и министром финансов.
МИРОНОВ ТРЕБУЕТ ОТСТАВКИ НАБИУЛЛИНОЙ И СИЛУАНОВА: СУТЬ ПРЕТЕНЗИЙ
Комментарии
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Владислав Владислав
Много слов написали вы ни о чем.
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16 час.
СК
Сергей Ковалев
видимо время пришло, ибо кому не очевидно, что ЦБ и МинФин делают всё для торможения экономики РФ? всё остальное их бла-бла-бла - это в пользу слабых на голову.
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13 час.
Владимир Ершов
Ну да, многие в РФ смысла слов не понимают: много пишешь - или менее: всегда ни о чём, скажут, написано. Не заморачивайтесь: написал тем, кому интересно. Бывайте далее!
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7 час.
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