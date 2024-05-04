В Ростовской области дочь пропавшего без вести бойца СВО выселил из дома мигрант из Узбекистана

В пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации сообщили, что следователи регионального управления СК РФ возбудили уголовное дело после обращения жительницы Ростовской области с жалобой на нарушение прав ее 14-летней дочери, отец которой пропал в зоне спецоперации.