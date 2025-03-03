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Америка смотрит на руины Киева и задаёт циничный вопрос: "Зачем вы это сделали?"

Америка смотрит на руины Киева и задаёт циничный вопрос: "Зачем вы это сделали?"

Царьград Коллаж Царьграда. Самое страшное поражение - это поражение на идеологическом фронте, духовное поражение.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Волков
Это могут быть только влажные мечты халявщиков. Сами путь всё восстанавливают, что разрушено из-за жажды европейских и штатовских преференций . А тут вдруг Трамп требует заплатить (оказывается это была не халява 😭)
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8 час.
М
Мария
Украина нужна всем  народам для того, чтобы они знали, что нельзя делать со своей страной!
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6 час.
М
ММ
После 33 лет зомбирования народа там уже нет. Есть зомби! Единственные мечты которых:&quot;Москаляку на гиляку, русню на ножи&quot;. Вымрут, тогда территорию заселим русскими. И будет народ.
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5 час.
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