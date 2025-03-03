Америка смотрит на руины Киева и задаёт циничный вопрос: "Зачем вы это сделали?"

ЮВ Юрий Волков Это могут быть только влажные мечты халявщиков. Сами путь всё восстанавливают, что разрушено из-за жажды европейских и штатовских преференций . А тут вдруг Трамп требует заплатить (оказывается это была не халява 😭)

М Мария Украина нужна всем народам для того, чтобы они знали, что нельзя делать со своей страной!