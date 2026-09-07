Жених избил невесту после свадебной церемонии в Таганроге

По словам свидетелей, мужчина неожиданно с силой толкнул девушку в свадебном платье, из-за чего она упала на асфальт.
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