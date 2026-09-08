Русская весна
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Русская весна

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День освобождения Донбасса и СВО (ВИДЕО)

День освобождения Донбасса и СВО (ВИДЕО)

В священную для Донбасса дату — День освобождения от немецко-фашистских захватчиков — на курган Саур-Могила по благословению Патриарха Кирилла доставлен ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского.

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