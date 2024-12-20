Что хорошего сделал Леонид Брежнев для советских людей

рубцова галина

Помните у Райкина товаровед - человек, а инженер не человек. Никогда не бывает все хорошо или все плохо. Было много хорошего и люди это помнят. Но помнят и плохое. И это *плохое* стало разрушителем. Очень сожалеют те, кто был у кормушки, не стоял в очередях...