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Что хорошего сделал Леонид Брежнев для советских людей

Что хорошего сделал Леонид Брежнев для советских людей

Мы больше никогда не будем жить «по Брежневу». Квартиры и дачи по очереди, «народные» автомобили – остались «там».

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Комментарии
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МБ
Максим Буров
Интересно было бы почитать того, кто родился при Петре 1.
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18 час.
рубцова галина
Помните  у Райкина товаровед  - человек, а инженер не человек. Никогда не бывает все  хорошо или все плохо.  Было много  хорошего и  люди это помнят. Но помнят и плохое. И это *плохое*   стало разрушителем. Очень  сожалеют те, кто был у кормушки, не стоял в очередях...
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18 час.

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