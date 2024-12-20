Мы больше никогда не будем жить «по Брежневу». Квартиры и дачи по очереди, «народные» автомобили – остались «там».
Что хорошего сделал Леонид Брежнев для советских людей
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Максим Буров
Интересно было бы почитать того, кто родился при Петре 1.
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18 час.
рубцова галина
Помните у Райкина товаровед - человек, а инженер не человек. Никогда не бывает все хорошо или все плохо. Было много хорошего и люди это помнят. Но помнят и плохое. И это *плохое* стало разрушителем. Очень сожалеют те, кто был у кормушки, не стоял в очередях...
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18 час.
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