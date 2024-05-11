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Военные новости ★ спецоперация

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«Танк-мангал» неуязвим для FPV-дронов: украинский военный эксперт высказался об используемой ВС РФ бронетехнике

«Танк-мангал» неуязвим для FPV-дронов: украинский военный эксперт высказался об используемой ВС РФ бронетехнике

Вооруженные силы Российской Федерации используют на линии боевого соприкосновения танки и боевые машины пехоты, усиленные защитой от ударов беспилотных летательных аппаратов.

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