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Аномальная жара привела к пересыханию истоков реки Темзы в Великобритании

Аномальная жара привела к пересыханию истоков реки Темзы в Великобритании

Истоки реки Темзы в Великобритании пересохли впервые в истории. К этому привела засуха, вызванная аномальной жарой в стране, передает издание Guardian со ссылкой на директора по научной работе в экологической организации Rivers Trust Роба Коллинза.

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