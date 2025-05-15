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Рафиков о силовом Шалунова против Робинсона: «Судьи оценили – чисто, давайте не будем обсуждать, это их работа. «Локо» и в 1-м матче с «Трактором» играл агрессивно»

Рафиков о силовом Шалунова против Робинсона: «Судьи оценили – чисто, давайте не будем обсуждать, это их работа. «Локо» и в 1-м матче с «Трактором» играл агрессивно»

«Локомотив» обыграл «Трактор» (4:1) во 2-м матче финала Кубка Гагарина (1-1 в серии).  Форвард челябинской команды Бадди Робинсон получил травму и покинул площадку во 2-м периоде после силового приема от Максима Шалунова.

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