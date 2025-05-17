Как стая чаек уничтожила огромный самолет Douglas DC-10

﻿﻿12 ноября 1975 года пассажирский самолет McDonnell Douglas DC-10-30CF авиакомпании Overseas National Airlines (ONA) готовился к вылету из Нью-Йорка (США) в Джидду (Саудовская Аравия) и совершил посадку во Франкфурте (ФРГ) для межконтинентального перелета).