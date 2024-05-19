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Эксперты узнали о возросшем на 73% за майские праздники зарубежном турпотоке

Эксперты узнали о возросшем на 73% за майские праздники зарубежном турпотоке

Поток путешествий за рубеж по результатам минувших майских праздников, в который вошли последние дни апреля и выходные в субботу и воскресенье на второй неделе мая, показал увеличение на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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