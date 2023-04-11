ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Глаукома

Глаукома

Глаукома: что это, рецепты народного лечения, лечебные травы от повышенного внутриглазного давления, рекомендации Глаукома - очень серьезное заболевание глаз, основным признаком которого является повышение внутриглазного давления и снижение зрения.

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