Для победы над малярией нужны сразу вакцины, лекарства и борьба с комарами

Малярия вновь отступает — медленнее и всё с большим трудом. Профессор Нирбхай Кумар из Школы общественного здравоохранения Института Милкена Университета Джорджа Вашингтона опубликовал аналитический обзор, в котором обосновывает: устранить малярию с помощью одного инструмента — вакцины, препарата или метода борьбы с насекомыми — невозможно.