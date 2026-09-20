Для победы над малярией нужны сразу вакцины, лекарства и борьба с комарами

Малярия вновь отступает — медленнее и всё с большим трудом. Профессор Нирбхай Кумар из Школы общественного здравоохранения Института Милкена Университета Джорджа Вашингтона опубликовал аналитический обзор, в котором обосновывает: устранить малярию с помощью одного инструмента — вакцины, препарата или метода борьбы с насекомыми — невозможно.
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