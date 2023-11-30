Почему Западу выгодна заморозка украинского фронта

Безрадостная заморозка Ситуация простая: киевский режим победить хочет, но не может. Нет ресурса. Его хватает только для утилизации малороссов-украинцев (в основном с «москальских» восточных и юго-восточных областей) и превращения Левобережья в Руину-2.