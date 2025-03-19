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Немного постарела, где сейчас находится Поклонская и что делает?

Немного постарела, где сейчас находится Поклонская и что делает?

Avia.pro - СМИ Поклонская выглядит уверенной и стильной, немного постаревшей и усталой, с признаками зрелости, которые добавляют ей шарма и опыта.

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Комментарии
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Александр Першин
Она вообще не стояла и не аплодировала когда вся дума стоя аплодировала своим хозяевам из США .
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6 час.
Александр Рожков
Бла, бла, бла.... Чувствуется, что все надумано и натянуто... Все не так...
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5 час.
М
Мария
У неё не все дома! Одно то, что носится с портретом царя Николая, настораживает....Нам только вброса идеи монархизма не хватает. Её стали использовать для продвижения этой идеи.
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4 час.
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