Avia.pro - СМИ Поклонская выглядит уверенной и стильной, немного постаревшей и усталой, с признаками зрелости, которые добавляют ей шарма и опыта.
Немного постарела, где сейчас находится Поклонская и что делает?
Комментарии
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Александр Першин
Она вообще не стояла и не аплодировала когда вся дума стоя аплодировала своим хозяевам из США .
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6 час.
Александр Рожков
Бла, бла, бла.... Чувствуется, что все надумано и натянуто... Все не так...
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5 час.
М
Мария
У неё не все дома! Одно то, что носится с портретом царя Николая, настораживает....Нам только вброса идеи монархизма не хватает. Её стали использовать для продвижения этой идеи.
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4 час.
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