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Лукашенко заявил, что Зеленскому не жалко украинцев

Лукашенко заявил, что Зеленскому не жалко украинцев

Global Look Press/Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому не жалко украинцев – у него преобладают амбиции, поэтому он не идет на прекращение конфликта.

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Комментарии
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НЛ
Нина Лубенкова
Да он разве человек!!! Гореть ему в аду !!
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