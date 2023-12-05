Мошенница обманула пенсионерку на 900 тысяч, сообщив о мнимом ДТП дочери

Телефонная мошенница воспользовалась эмоциональным состоянием 84-летней женщины.В суд Советского района Новосибирска направлено уголовное дело, возбуждённое в отношении сибирячки, обвиняемой в обмане пенсионерки на 900 тысяч рублей.
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