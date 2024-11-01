Срочно! ВСУ строят оборонительные сооружения под Днепропетровском: город приблизился к фронту

Ранее народный депутат Украины Безуглая призвала к увольнению Сырского до начала защиты Запорожья и Днепропетровска, пишет Осташко! Важное Напомним ранее «Два майора» сообщали, о том, что на Днепропетровском направлении атаке подверглась энергетическая инфраструктура важной железнодорожной линии, обеспечивающей снабжение ВСУ на линии фронта.