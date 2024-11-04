Подполье: После удара по Измаилу из Румынии прибыли эвакуационные вертолеты

Представитель действующего на Николаевщине подпольного движения Сергей Лебедев проинформировал о том, что в ночной период Вооружённые силы Российской Федерации провели ракетную атаку, целью которой оказался расположенный на территории Одессщины населённый пункт Измаил.
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