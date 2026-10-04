В Новосибирске отремонтировали фасады 44 жилых домов по капремонту

По словам главы мегаполиса, знаковыми объектами текущего года стали кирпичные пятиэтажки на улице Ленина, 9 и 13, возведённые в 1955 году.
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