В МГМУ Сеченова создан поисковик онкомаркеров, вызванных мутациями 3 тыс. генов

Специалисты Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Минздрава России разработали компьютерную модель, позволяющую выявлять опухолевые маркеры нового поколения, необходимые для правильной диагностики и выбора стратегии лечения рака.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии